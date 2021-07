Elsa se intensifica y se convierte en huracán, mientras Florida permanece en el cono de incertidumbre

WPTV

WEST PALM BEACH, Fla. — Elsa se ha intensificado y se convirtió en huracán con vientos máximos sostenidos de 75 millas por hora. Todo el Sur de la Florida y la Costa del Tesoro se mantienen en el cono de incertidumbre el viernes en la mañana y podrían sentirse los efectos del sistema a principios de la próxima semana. La trayectoria de Elsa se mantiene moviéndose sobre Barbados hoy y después moviéndose sobre el Mar Caribe esta noche. Se espera que durante el fin de semana esté cerca de Hispanola (la interacción con las montañas podría debilitar la tormenta) y moverse sobre Cuba el domingo. “Esto es una tormenta para observarlas durante los próximos días”, dijo Steve Weagle, jefe de meteorología de First Alert WPTV “Si tendría un impacto en el Sur de la Florida los vientos aumentarían el lunes en la noche, el martes y espero condiciones de tormenta tropical con la actual trayectoria”. Existe incertidumbre en la trayectoria, la intensidad y cuando la tormenta se acerque a la Florida. Los modelos europeos todavía muestran la tormenta interactuando con tierra durante el fin de semana y debilitándola mientras curvea hacia las Bahamas, el GFS continua la trayectoria con el paso hacia el oeste dentro del golfo intensificándose para el martes o miércoles. Las autoridades de emergencia estatales y condales dijeron que están monitoreando la tormenta tropical Elsa y como podría impactar la dolorosa misión de búsqueda y rescate de edificio de condominios colapsado en Surfside. Artículo traducido por nuestros socios de La Guia News.

