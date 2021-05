El gobernador de la Florida suspende todas las órdenes de emergencia locales para el COVID-19

Posted at 8:59 AM, May 05, 2021

ST. PETERSBURG, Fla. — El gobernador de la Florida dijo que suspendía todas las órdenes locales de emergencia, de inmediato relacionadas con la pandemia del COVID-19. Durante la conferencia de prensa en St. Petersburg el lunes, el gobernador Ron DeSantis firmó una orden ejecutiva que suspende todas los mandatos locales sobre el coronavirus inmediatamente, invalida todas las emergencias locales de órdenes del COVID-19 efectivo el 1ro., de julio. "Creo que el planteamiento aquí, es que la Florida está liderando el camino," dijo DeSantis. Uno de los impactos más grandes de la orden de emergencia del gobernador será el mandato en el Condado Palm Beach, que se está efectivo hasta el 18 de mayo. El mandato requiere que el público use cobertura facial dentro de los negocios, los edificios gubernamentales y en el servicio de buses de transporte público la Palm Tran. Las personas que han sido vacunadas "podían participar en actividades recreacionales sin el uso de la máscara facial excepto en grupos o eventos" decía la orden. DeSantis dijo el lunes que los gobiernos locales habían excedido la autoridad poniendo restricciones en los negocios y manteniendo a los niños fuera de la educación en las aulas. "Durante el año pasado, hemos visto algunos abusos. Debemos asegurarnos que paramos eso," dijo DeSantis. "La orden ejecutiva del gobernador no solo reina en la capacidad de los gobiernos locales para hacer estas cosas, sino que proporciona más control contra el estado." Adicionalmente a la orden de emergencia de suspender los mandatos locales del COVID-19 DeSantis el lunes firmó una nueva ley que durante cualquier emergencia -- con la excepción de la emergencia de huracanes -- los negocios podría estar libre del mandato gubernamental de cerrar, y las escuelas podría permanecer abiertas para implementar clases. La ley dice que los gobiernos locales no pueden cerrar los negocios y mantener los niños fuera de la instrucción en las aulas escolares "a menos que satisfagan la demanda y con justificación continua." Cualquier ordenanza de emergencia local, excluyendo las emergencias de huracanes tendrán un límite de incremento de siete días "y solamente será extendida a un máximo de duración de 42 días." Finalmente, el gobernador puede invalidar cualquier emergencia local "si innecesariamente restringe los derechos y libertades individuales" según la nueva ley. "Creo que es lo que se debe hacer basado en la evidencia," dijo DeSantis. "Creo que las personas que dicen eso, necesitan vigilar a las personas en este momento. Si dices eso, realmente estas diciendo qe no crees en las vacunas." El gobernador citó la disponibilidad de las vacunas COVID-19 como una de las principales razones por las que los floridanos deberían estar libres de cualquier mandato local. "Nos enfocamos en ayudar a la gente. Queríamos que la gente volviera a trabajar. Queríamos que nuestros hiso estuvieran en la escuela," dijo DeSantis. "Queríamos que nuestra economía fuera saludable. Queríamos que nuestra sociedad fuera saludable." Artículo traducido por nuestros socios de La Guia News.

