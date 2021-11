Cubanos en West Palm Beach se congregan en apoyo a la protesta del 15 de noviembre en Cuba

Posted at 11:29 AM, Nov 15, 2021

WEST PALM BEACH, Fla. — El clamor por la libertad y democracia en Cuba continúa entre los exilados y muchos cubanos locales. Muchos de ellos se reunieron en la intersección de Military Trail y Forest Hill Boulevard el domingo, para mostrar su apoyo y solidaridad antes de las protestas planeadas para hoy lunes en la isla. Rony Paz está en las calles de West Palm Beach el domingo alzando su voy por la libertad de Cuba. "Para ofrecerle apoyo los cubanos," dijo Ronny Paz. "Decirles que estamos con ellos y que no están solos. Ellos pueden protestar y nosotros los ayudaremos." Pero la gente en Cuba, como su hermano Raynol Paz, el hacerlo es peligroso. Incluso el facetime con mostros es un riesgo. "Hoy podría estar hablando contigo. Mañana no lo sé. Podría encontrarme en una unidad militar o en un departamento de policía," dijo Raynol Paz. Paz era un reportero radial de deportes, y fue despedido por el régimen comunista por una historia internacional que cubrió. Paz dijo, que la situación no se ha puesto mejor, desde la histórica protesta del mes de julio. Dijo que más de 1,000 personas fueron detenidas después de las protestas y cientos permanecen encarcelados. Paz dijo, que la policía está vestida de paisano como una forma de reprimir violentamente a los manifestantes y a los que pidan libertad en la isla. Otra marcha multitudinaria llamada la "Marcha Cívica por el Cambio" se lleva a cabo hoy lunes. Esta liderada por grupos de la sociedad civil que han llamado a una protesta pacífica en Cuba demandando respeto por los derechos humano y la liberación de cientos de personas que se encuentran encarcelados después de la más grande protesta pública que se ha visto en décadas, el pasado 11 de julio. “\"Hay personas que tienen el deseo de ir a la calle y protestar, pero tienen miedo por lo que les pueda suceder," dijo Paz. "Queremos el derecho a las elecciones. Decir este es bueno o quiero a la otra persona. Si este es bueno, ok, cuatro años más. Si es malo, que se vaya y venga otro. Eso es todo, asi de simple," dijo Luis Piaa. Jacqueline Zitelli estaba el domingo en la protesta y dijo que la marcha es un gran paso que están adoptando los cubanos. "Ojala den ese gran paso," dijo Zitelli. "Aunque sé que tienen miedo. Todo el mundo está temeroso, porque saben lo que le pueden hacer. El mundo entero, pero ahora es diferente. Todo el mundo está observado."

