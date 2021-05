Condado Palm Beach modifica mandato sobre el uso de las máscaras tapa boca

Associated Press Lynne Sladky/AP

WEST PALM BEACH, Fla. — El Condado Palm Beach ha modificado el mandato del uso de las mascarillas, de acuerdo con las nuevas directrices del Departamento de Control y Prevención de Enfermedades (CDC por sus siglas en inglés). La nueva orden sigue las pautas más recientes del CDC lo que permite que las personas vacunadas no tengan que usar las mascarillas durante las actividades al aire libre. La orden fue firmada el viernes, por Verdenia Baker, administradora del condado y entró en efecto el sábado. "Las personas vacunas pueden participar en actividades al aire libre y recreacionales sin cobertura facial o mascarilla, excepto en ciertas en grupos o actividades donde sea difícil el mantener la distancia social," dice la orden modificada. La orden todavía requiere que las mascarillas sean usadas en lugares públicos donde la distancia social no es posible practicarla. Bajo las últimas pautas del CDC se recomienda el uso de mascarillas en grandes concentraciones de personas tales como conciertos o eventos deportivos. El mandato del uso de mascaras ha sido implementado desde el verano pasado para ayudar a prevenir la propagación del coronavirus. El mandato esta en efecto hasta el 18 de mayo. Artículo traducido por nuestros socios de La Guia News.

