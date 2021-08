Condado Palm Beach declara estado de emergencia local, por falta de camas disponibles en hospitales para pacientes de COVID-19

WPTV

WEST PALM BEACH, Fla. — Líderes del Condado Palm Beach el martes, declararon estado de emergencia local, con la esperanza de mejorar lo que las autoridades llaman "una preocupante escasez de recursos en hospitales para los pacientes del COVID-19." La comisionada Melissa McKinlay propuso la orden de emergencia después que todas las 12 camas de cuidado intensivo (ICU por sus siglas en inglés) del Lakeside Medical Center en Belle Glade rápidamente se llenaron, incluyendo 11 de ellas con pacientes del COVID-19. La escasez ha forzado a los hospitales a transferir a los pacientes del salón de emergencias a Miami y Orlando. "No tenemos los recursos disponibles en este momento en nuestra comunidad para hacerle frente a las necesidades en ciertas partes de nuestra comunidad," dijo McKinley durante la reunión de la comisión el martes. Las autoridades dijeron que el estado de emergencia podría permitir al Condado Palm Beach el traer personal médico adicional de otras partes del estado y del país y también dirigir al sistema privado de atención medica y también transmitir los datos en tiempo real sobre la disponibilidad de camas para el COVID-19. Darcy Davis, el director ejecutivo del Distrito de Salud del Condado Palm Beach, dijo que actualmente no hay forma de saber que unidades de cuidados intensivos en hospitales locales están específicamente aceptando pacientes de COVID-19. "Cuando miras un tablero y dicen, oye, hay disponibilidad de camas, eso puede que no sea posible para pacientes positivos de COVID-19," dijo Davis. "Es muy difícil para nosotros cuando estamos dependiendo del sistema." Davis dijo que un caso en Lakeside Medical Center, las autoridades sanitarias llamaron a 13 hospitales en el Condado Palm Beach para aceptar a un paciente de COVID-19 y nadie contestó afirmativamente. "Hay tantos pacientes que muchos hospitales están abrumados," dijo Davis. McKinlay dijo, que los salones de emergencia están llenos de pacientes con coronavirus, algunas ambulancias tienen que esperar horas fuera del hospital antes de que una persona enferma pueda ser admitida. "Hemos observado algunas demoras en algunas instalaciones," dijo Reginald Duren, jefe del Departamento de Bomberos y Rescate del Condado Palm Beach. "Estamos frente a un reto, pero estamos trabajando lo mejor que podemos." Dr. Alina Alonso, directora del Departamento de Salud del Condado Palm Beach dijo, que podría ser dificultoso para el condado el obtener personal médico adicional, por el actual aumento de los casos de COVID-19 que están sucediendo a nivel nacional. "Está sucediendo en todos los lugares al mismo tiempo," dijo Alonso. "Lo cierto que ocurre en todo el estado, en todo el país, es difícil el obtener recursos de otros lugares." Dijo que no llegaremos al pico hasta por lo menos dentro de cuatro semanas, los números están "aumentado drásticamente" un aumento significativo y rápido. Palm Beach County Government TV Palm Beach County new COVID-19 cases, Aug. 17, 2021. "Tenemos más de 1,000 casos diarios," dijo Alonso. "Eso significa que hay una propagación comunitaria muy amplia, que la gente se está enfermando y está siendo hospitalizada." La variante Delta es responsable por el 93% de todos los caso en el Condado Palm Beach desde el 7 de agosto, la vacuna está trabajando contra todas las variantes, pero ¿Cuánto tiempo? "El peligro en términos de variante es que una vez que la variante ha tomado control y el virus es dominante, entonces podría llegar al punto de suficiente mutación y la vacuna no trabajaría," dijo Alonso. "En ese caso, una nueva vacuna ha sido creada para específicamente lidiar con esta variante en particular." Artículo traducido por nuestros socios de La Guia News.

