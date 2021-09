CDC advierte no viajar a Puerto Rico debido a la pandemia del COVID-19

David Zalubowski/AP

El Centro para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC por sus siglas en inglés), agregó a Puerto Rico en la lista de evitar viajar debido al COVID-19. Puerto Rico es uno de los seis países en la lista de alto riesgo del COVID-19, en la tabla de alto riesgo del CDC. Las últimas adiciones en el nivel 4 del COVID-19 muy alto incluyen: Puerto Rico

Switzerland

Saint Lucia

Estonia

Azerbaijan

Guam

North Macedonia Las áreas en el nivel 4 han reportado más de 500 caso por 100,000 de residentes en los pasados 28 días, según el CDC.

A los estadounidenses, también se les ha avisado el “reconsiderar” viajar a Canadá, que fue movido al nivel 3 el lunes, debido a alza de los casos en ese país. Artículo traducido por nuestros socios de La Guia News.

