Autoridades sanitarias en Port St. Lucie advierten sobre la mutación del COVID-19

Posted at 4:27 PM, Jul 16, 2021

PORT ST LUCIE, Fla. — Las autoridades de salud de la Costa del Tesoro están advirtiéndoles a los residentes sobre una nueva mutación del COVID-19. “Creo que las personas deberían estar preocupadas” dijo Dr. Mark Palmer especialista en pulmones “Estamos al comienzo de una ola de delta que realmente está azotando a los Estados Unidos. Lo hemos visto en la India y lo hemos visto en Europa.” “Durante los pasados dos meses hemos visto un promedio de entre 25 a 30 casos al dia”, dijo Clint Sperber, administrador del Departamento de Salud de la Florida en el Condado St. Lucie. “Desde el comienzo de julio hemos visto aumentar el número y las causas probables”. Palmer dijo que la nueva variante es mas infeccionsa y causa un aumento en los casos. Dijo que el la causa del 57% de los nuevos casos en los Estados Unidos. “Está aquí, pero el mensaje para llevar a casa es que se vacunen si no lo ha hecho todavía”, dijo Sperber. En la actualidad el Condado St. Lucie tiene una tasa de vacunación de 56% comparado con el 59% en el Condado Martin y 65% en el Condado Indian River. “Nuestra meta es obtener el 70% al 80%. Así es que tenemos que estar. Sperber dijo que la hospitalización también ha aumentado. “El aumento en las muertes puede ocurrir en dos o tres semanas”, dijo Pamer. “Una vez que las personas están en el hospital, algunos muerte del virus. Los que terminan en ICU en muchos casos desafortunadamente es un viaje sin regreso”. Artículo traducido por nuestros socios de La Guia News.

