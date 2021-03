Autoridades buscan violador de una niña de 12 años en John Prince Park

Palm Beach County Sheriff's Office

Posted at 10:46 AM, Mar 15, 2021

PALM BEACH COUNTY, Fla. — La Oficina del Sheriff del Condado Palm Beach (PSBO por sus siglas en inglés) está tratando de hallar a un hombre que violó a una niña de 12 años en el John Prince Park. Teri Barbera, vocero del PBSO dijo que la niña estaba caminando por Congress Avenue cuando un hombre conduciendo un auto gris sedan de cuatro puertas, modelo antiguo se acercó a ella y le ofreció llevarla. Barbera dijo que el hombre la condujo al John Prince Park donde la violó. Los agentes revelaron un retrato hablado del hombre quien fue descrito como de 60 a 80 años, ojos pardos, cabello canoso medio calvo y con un una marca de nacimiento a la altura de la mandíbula. Cualquier persona que pueda identificar a este hombre o tenga información sobre el incidente llamar a Palm Beach County Crime Stoppers, 800-458-TIPS. Artículo traducido por nuestros socios de La Guia News.

