5 cosas que debe saber sobre el crédito tributario por hijos

(Copyright 2021 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten or redistributed.) Keith Srakocic/AP

Posted at 9:02 AM, May 18, 2021

WEST PALM BEACH, Fla. — Ahora que por lo menos 39 millones de familias comenzarán a recibir pagos mensuales por crédito tributario por hijos comenzando el 15 de julio, hay cinco cosas que deben saber antes de actuar. ¿Qué es? El crédito expandido fue establecido por el Plan de Rescate de América firmado en ley, por el presidente Joe Biden en marzo. Es un aumento de un máximo de crédito tributario en 2021 por $3,600 por hijos menores de 5 años y $3,000 por niños entre 6 y 17 año. "Para las familias trabajadoras con hijos, este recorte de impuestos envía un claro mensaje: La ayuda está aquí," dijo Biden en un comunicado. ¿Quienes califican? La mayoría de las familias estadounidenses califican para alguna cantidad de dinero por medio del crédito tributario por hijos. El crédito complete está disponible para los contribuyentes casados que presenten declaración de impuestos conjunta con ingresos brutos de menos de $150,000 o $75,000 por individuos. El crédito fiscal mejorado se eliminará gradualmente para contribuyentes que ganen más y terminará para individuos que ganen $95,000 o más y contribuyentes casados que presenten declaración de impuestos que ganen $95,000 o más y contribuyentes casados que presenten declaración de impuesto con ganancias de $170,000 o más. Los contribuyentes que no califican serán elegibles para el crédito regular tributario por hijos, que es $2,000 por cada hijo menor de 17 años al final del año. ¿Qué necesito hacer? La mayoría de las familias elegibles no necesitan hacer nada en este momento según el Servicio de Rentas Internas (IRS por sus siglas en inglés). ¿Cómo recibiré los pagos? El aumento en los pagos será hecho los día 15vo de cada mes, a menos que caiga en fin de semana o día festivo, que entonces será hecho el próximo día hábil. El IRS recomienda que los contribuyentes creen un depósito directo para que los pagos y los avances futuros de crédito tributario por hijos lleguen más rápido. Los pagos están programados solamente hasta el final del año. ¿Qué pasa si no quiero el crédito tributario? Las familias pueden optar por no recibir los pagos mensuales por el crédito. Esos contribuyentes todavía serian elegibles para recibir el crédito completo para lo que califiquen cuando llenen la declaración de impuestos el año entrante. Artículo traducido por nuestros socios de La Guia News.

Copyright 2021 Scripps Media, Inc. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.