3 muerto en una balacera durante una fiesta de graduación en el Condado Miami-Dade

Posted at 2:51 PM, Jun 06, 2021

MIAMI-DADE COUNTY, Fla. — Tres personas incluyendo un agente del Departamento de Correcciones de la Florida resultaron muertos, en horas de la mañana del domingo, en una balacera durante una fiesta de graduación en el suroeste del Condado Miami-Dade, dijo la policía. Un total de cinco personas resultaron heridas durante la balacera en el estacionamiento de un pequeño centro comercial cerca del Southwest 104th Street y Southwest 109th Court, dijo Freddy Ramírez, Alguien dentro de uno o dos vehículos comenzó a disparar cuando los asistentes abandonaban la fiesta de graduación, dijo Ramirez. Una de las víctimas que resultó muerta fue un agente estatal correccional dijo Ramirez. Ella falleció en un hospital cercano. “Nuestras condolencia para ella y su familia” dijo Ramírez. Las otras dos víctimas fueron halladas muertas en un vehículo que chocó contra una pared en la sede en Kendall del Miami-Dade College. El tiroteo ocurrió una semana después de un tiroteo masivo en el noroeste del Condado Miami-Dade que dejó un saldo de tres muertos y 20 heridos. “Esta violencia tiene que parar”, dijo Ramírez, director de policía de Miami-Dade Artículo traducido por nuestros socios de La Guia News.

