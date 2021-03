19 municipalidades en el Condado Palm Beach celebrarán elecciones

WPTV

Posted at 1:19 PM, Mar 08, 2021

WEST PALM BEACH, Fla. — Alrededor de 348,000 votantes en el Condado Palm Beach votarán el martes en 19 diferentes municipalidades que celebrarán elecciones municipales. Los residentes decidirán sobre temas importantes y candidatos cuando acudan a las urnas que estarán abiertas de 7 a.m. a 7 p.m. Las municipalidades que celebrarán elecciones incluyen Belle Glade, Boca Raton, Briny Breezes, Delray Beach, Haverhill, Hypoluxo, Juno Beach, Lake Worth Beach, Lantana, Loxahatchee Groves, North Palm Beach, Ocean Ridge, Pahokee, Palm Beach, Palm Beach Gardens, Riviera Beach, South Bay, Tequesta y West Palm Beach. Los residentes de las áreas no incorporadas del Condado Palm Beach no tendrán elecciones. Los votantes en personas deben asegurarse de llevar una identificación con foto y firma. La supervisora de elecciones Wendy Sartory Link dijo que 127,000 boletas fueron enviadas por correo. Sartory Link dijo que probablemente sea un remanente de las elecciones presidenciales de noviembre. Si alguien tiene una boleta enviada por correo, debe ser recibida en las oficinas principales del Supervisor de Elecciones en Military Trail o en una de las otras oficinas electorales en Delray Beach, Belle Glade o Palm Beach Gardens, antes de las 7:00 p.m. del martes. Artículo traducido por nuestros socios de La Guia News.

