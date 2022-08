107 cubanos fueron repatriados a Cuba el lunes

U.S. Coast Guard

Posted at 11:33 AM, Aug 17, 2022

MIAMI — La tripulacion del guardacostas Pablo Valent repatrió a 107 cubanos a Cuba, después de haber sido interceptados en la costa de la Florida. La tripulación del guarda costas Pablo Valent, alertó al Sector de Cayo Hueso el sábado a las 3:15 p.m. sobre la proximidad de un barco de pesca, a cerca de 30 millas al sur de Boca Chica. Otra embarcación fue avistada también el sábado a 35 millas al sur de Sugarloaf Key y la tripulación del Kathleen Moore alertó al Sector de Cayo Hueso que a las 11 p.m de una embarcación con inmigrantes se hallaba a 25 millas al sur de Cayo Largo. El domingo la tripulación del guarda costa Spencer alertó a los vigilantes del Sector de Cayo Hueso sobre un barco de pesca que aproximadamente a la media noche se encontraba a 10 millas al sur del Cayo Colony Beach. Ese mismo día un buen samaritano notificó a los vigilantes del Sector de Cayo Hueso que aproximadamente a las 2:15 a.m. una embarcación azul y blanca se encontraba a seis millas al sur del Cayo Sugarloaf. Otro barco de pesca el domingo a las 7:40 a.m. fue visto a cinco millas de Boca Grande y otra embarcación a las 4:30 a.m. fue avistada a 40 millas de Boca Chica. La tripulación de operaciones aéreas marítimas de Aduanas y Protección Fronteriza, el domingo cerca de las 7 p.m. alertó a los vigilantes del Sector de Cayo Hueso de una embarcación de pesca aproximadamente a 30 millas sur de Cayo Long. Otra embarcación fue vista cerca de las 8:45 p.m. a 40 millas al sur de Cayo Hueso. "La Guardia Costera y nuestros asociados en el Estrecho de la Florida y los pasajes en las Islas Barlovento y el Paso de la Mona patrullan para parar la inmigración ilegal hacia los Estados Unidos por el mar," dijo Mark Cobb, comandante de los Guarda Costa del Distrito Siete. "Todos los interceptados serán devueltos a sus países de orígenes o a los países de donde partieron." Desde el 1ro,m de octubre 2021 la Guardia Costera ha interceptado a 3,994 cubanos comparados con: 5,396 cubanos en el año fiscal 2016

1,468 cubanos en el año fiscal 2017

259 cubanos en el año fiscal 2018

313 cubanos en el año fiscal 2019

49 cubanos en el año fiscal 2020

838 cubanos en el año fiscal 2021 Una vez que se encuentra a bordo del Guarda Costa, todos los inmigrantes reciben alimentos, agua, agrigo y atención medica básica.

