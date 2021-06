10 muertos y 151 desaparecidos en el derrumbe del edificio de condominios de Surfside

Miami-Dade Fire Rescue via AP

Posted at 6:01 PM, Jun 28, 2021

SURFSIDE, Fla. — Un décimo cuerpo fue rescatado, el lunes, de los escombros del desbastador derrumbe del edificio de condóminos de Surfside dijeron las autoridades. Daniella Levine-Cava alcaldesa de Miami-Dade anunció durante una conferencia de prensa a las 11:30 a.m. que 151 personas se encuentran desaparecidas cuatro días después que el edificio de condominios Champlain Towers South parcialmente se colapsara. 135 personas se han encontrado dijo Levine-Cava. “Continuaremos trabajando sin cesar hasta tener exhaustas todas las opciones posibles en nuestra búsqueda”, dijo Levina-Cava. “La operación de búsqueda y rescate continua.” Las autoridades dijeron que las cuadrillas de emergencia están trabajando 24 horas en turnos de 12 horas usando perros K9, una variedad de cámaras, drones, equipos sonoros, y equipos pesados para apartar los pedazos de escombros. “Nos estamos enfrentando a una situación que incluye complejidad”, dijo Raide Jadallah, asistente del jefe de bomberos de Miami-Dade. “Estamos hablando de concreto pulverizado, estamos hablando de acero. Cada vez que hay una acción hay una reacción.” Una zanja de 20 pies de ancho y 40 pies de profundidad y 125 pies de largo ha sido cavada a lo largo de la base de los escombros para ayudar en la búsqueda y extinguir los fuegos. Los primeros rescatistas enfrentaron numerosos obstáculos durante los pasados días, incluyendo fuertes tormentas y fuego dentro de los escombros, que ha sido contenido. Jadallah dijo que las condiciones son pelagrosas, un rescatista el domingo cayó 25 pies de una acumulación de escombros. “Va a tomar tiempo. No va a suceder inmediatamente, es un edificio de 12 pisos. Va a tomar tiempo”, dijo Jadallah sobre los esfuerzos de búsqueda y rescate. Prometiendo una “total y completa investigación” sobre el trágico derrumbe, las autoridades locales y estatales el lunes se reunieron con científicos federales del Instituto Nacional de Estándares y Tecnología (NIST por sus siglas en inglés). La agencia que fue creada después del ataque terrorista de septiembre 11, 2001, investigará los problemas estructurales del complejo Champlain Towers, identificará los puntos débiles y hará recomendaciones para la construcción de futuros edificios. “En esta momento se encuentran en las investigaciones preliminares para determinar si se abre o no una investigación completa”, dijo la representante federal Debbie Wasserman Schultz, demócrata por la Florida “¿Cómo van a enfrentar con las implicaciones de esto a largo plazo? El impacto fue solamente en este edificio?” El gobernador Ron DeSantis tomó parte en la reunión con las autoridades de NIST y dijo que la investigación sobre las causas del derrumbe mortal tomará tiempo. “Es algo que va a ser muy minucioso, y no es algo que vaya a hacerse en uno o dos días. Va a tomar mucho tiempo,” dijo DeSantis “La búsqueda continua y no vamos a parar hasta que no haya una resolución”. Algunas familias han expresado su frustración por lo lento de la búsqueda, que se ha complicado en los primeros días por los fuegos que han obstaculizado el esfuerzo de los rescatistas. Pero las condiciones de tiempo que mejoraron el domingo “permitió que los esfuerzos de búsqueda y rescate mejoraran, sin algunos de los previos desafíos que hemos tenido”, dijo Levine-Cava. En el 2018 un reporte de ingeniería mostró que el condominio de Champlain Tower South frente al mar, tenia “daños estructurales mayores ” en la base de concreto debajo del área de la piscina y necesitaba reparaciones extensas. El reporte hacía referencia a las reparaciones costosas necesarias para arreglar la base así como el daño en las vigas de las columnas de concreto de las paredes y el garaje de estacionamiento. Levina-Cava dijo que debido al derrumbe del edificio, todos los edificios en la jurisdicción de Miami-Dade están siendo revisados por su seguridad. “Estan revisando para asegurarnos que todos los edificios que han sido revisados, todos los problemas han sido identificados y se corrijan”, dijo Levine-Cava. El domingo miembros de las familias de las víctimas y de los desaparecidos tuvieron la oportunidad de visitar el condominio Champlain Towers South para ver de cerca los esfuerzos de búsquedas. Miembros de dos de los familiares de los muertos Anna Ortiz de 46 años y su hijo Luis Bermúdez de 26 años dijeron que serán recordados por su fortaleza y fe. “Ella era una guerrera de Dios”, dijo Nicole Ortiz, “Era una mujer de Dios y sé que tenia la fortaleza, que era necesaria para sobrevivir, en lo que pasó, sé que Dios estuvo con ellos”. Un Centro de Información y Reunificaciones de Familias continua operando en el Surfside Recreation Center localizado en el 9301 Collins Avenue para las personas que no han podido localizar a sus familiares que vivían en el edificio. Se puede abrir un reporte de persona desaparecida pinchando aqui o llamando al (833) 930-3701. Artículo traducido por nuestros socios de La Guia News.

