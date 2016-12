Stephanie Miskew, certified sommelier and author of the blog "The Glamorous Gourmet” offers tips for selecting the perfect sparkling wine and champagne.

Featured Sparkling Wines:

1.) Poema Brut Cava, Spain, NV ($12)

2.) Mumm Napa Brut Rosé, Napa, CA, NV ($17)

3.) Gruet Blanc de Blancs Sauvage, New Mexico, NV ($19)

4.) Foss Marai Grillaia Extra Dry, Puglia, Italy, NV ($20)

5.) Lucien Albrecht Crémant d'Alsace Brut, Alsace, France, NV ($22)

6.) Pertois-Moriset Brut Cuvée Sélection, Champagne, France, NV ($30)